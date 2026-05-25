Pad cena nafte u svetu nakon najave o postizanju sporazuma između SAD i Irana

Pad cena nafte u svetu!

Cene nafte su značajno pale, a promet na azijskim berzama je u porastu nakon najave o mogućem postizanju sporazuma kojim bi se okončao američko-izraelski rat sa Iranom, preneli su danas britanski mediji.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u subotu uveče da je sporazum sa Teheranom “većim delom dogovoren” i da će detalji biti uskoro objavljeni, ali je već u nedelju uveče pozvao svoj pregovarački tim da ne žuri sa dogovorom, prenosi BBC.

Od jutros je globalna cena referentne nafte tipa Brent pala za 5,5 odsto na 97,90 dolara (78,07 evra), dok je cena američke nafte pala za 5,8 odsto na 90,99 dolara (78,11 evra). Tramp je ranije potvrdio da će sporazum uključivati ponovno otvaranje ključne trgovačke pomorske rute kroz Ormuski moreuz, bez dodatnih detalja. Ovaj uski morski prolaz, kroz koji obično prolazi oko petine svetske nafte i tečnog prirodnog gasa (LNG), efektivno je zatvoren od početka sukoba 28. februara.

Zajecaronline/J.V.

