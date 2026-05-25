Antoneli u Montrealu zabeležio četvrtu uzastopnu pobedu u šampionatu Formule 1

Vozač Mercedesa mladi Italijan Andrea Kimi Antoneli pobedio je večeras na trci za Veliku nagradu Kanade u Formuli 1 na stazi u Montrealu.
On je došao do četvrte uzastopne pobede u sezoni, ispred Luisa Hamiltona, koji je ostvario najbolji rezultat u Ferariju i Maksa Ferstapena iz Red Bula.
Džordž Rasel koji je krenuo sa pol pozicije završio je trku pre vremena zbog incidenta i izletanja sa staze.
Drugi vozač Ferarija Šarl Lekler zauzeo je četvrto mesto, a u Top 10 su još Isak Hađar (Red Bul), Franko Kolapinto (Alpin), Lijam Loson (Rejsing Buls), Pjer Gasli (Alpin), Karlos Sains (Vilijams) i Oli Berman (Has).
Antoneli vodi u generalnom plasmanu sa 131 bodom, Rasel ima 88, a Lekler 77. Naredni trka vozi se 7. juna u Monte Karlu.
Zajecaronline/J.V.
