Cecin koncert u Zaječaru pod znakom pitanja zbog SLABOG INTERESOVANJA?! Organizatori odlučili da puste publiku DŽABE da ne bi propao nastup?

Cecin koncert u Zaječaru pod znakom pitanja zbog SLABOG INTERESOVANJA?!

Koncert Svetlane Ražnatović zakazan za 6. jun u Sportskoj hali „Kraljevica“ u Zaječaru preti da se pretvori u pravi estradni debakl.

Organizatori su očajni. Prodaja karata je potpuno podbacila, pa su spremni na najjadniji potez – da puste publiku besplatno kako nastup ne bi potpuno propao

Izvori bliski pevačicinom timu otkrivaju da Interesovanje toliko slabo da su organizatori u panici.

Narod je rekao: “Hvala, ali NE!”

To dovoljno govori koliko je Ceca izgubila na popularnosti.

Po gradu se naveliko priča da su karte jedva krenule da se prodaju tek kada se pročulo za mogućnost besplatnog ulaza. To je najbolji dokaz da je publika prezasićena istog repertoara.

Organizatori su očigledno u velikom problemu. Umesto spektakla, dobiće verovatno još jedan tužan nastup pred publikom koja je došla jer je ulaz džabe.

6. jun će dati jasan odgovor. Ako hala bude puna, biće to samo zahvaljujući besplatnim ulaznicama. A ako ostane poluprazna, tad će glas publike biti još jasniji i glasniji.

