REM pokrenuo ispitne postupke protiv Informera, Kurira, B92 i K1

Savet Regulatornog tela za elektronske medije (REM) odlučio je da pokrene ispitne postupke po prijavama podnetim protiv televizija Informer, Kurir, B92 i K1 zbog potencijalnih prekršaja ili kršenja zakona.

Protiv Informera pokrenuti su postupci po 26 prijava za kršenje izborne tišine, dve zbog izjava gostiju i jedne zbog prikrivenog izbornog programa. Protiv Kurira i K1 pokrenut je po jedan postupak zbog izjava gostiju, a protiv B92 zbog emitovanja političke oglasne poruke tokom centralne informativne emisije, pre odjavne špice.

Predstavnici televizija biće pozvani na narednu ili prvu sledeću sednicu Saveta REM-a, na kojoj će se raspravljati o prekršajima i eventualnom izricanju kazni.

Na današnjoj sednici nisu usvojene prijave protiv pojedinih gostovanja na Informeru (dve prijave), K1 (jedna) i N1 (jedna). Stav pojedinih članova Saveta bio je da se sve te pružaoce usluga treba pozvati na ispitni postupak kako bi izneli argumentaciju o spornim segmentima, jer iz izveštaja nedostaje kompletan kontekst.

Kada su u pitanju prijave protiv televizija sa prekograničnim emitovanjem, uključujući N1, članovi Saveta su se usaglasili da postupanje nije u njihovoj nadležnosti i da će se dopisi upućivati nadležnom regulatoru u zemlji registracije medija.

Članovi Saveta ocenili su i da REM treba da zauzme jedinstven stav o tome da li je korišćenje reči „blokader“ kršenje Zakona o elektronskim medijima, zbog suprotnih tumačenja i velikog broja prijava po tom osnovu.

Sledeća sednica Saveta REM-a biće održana u utorak.

Zajecaronline/nova.rs_portal/J.V.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.