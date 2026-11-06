Panika širom Evrope: Drugi dan zaredom dojave o bombama na letovima

Evropski vazdušni saobraćaj ponovo je suočen sa poremećajima zbog novih dojava o bombama na letovima širom kontinenta.

Danska policija saopštila je u petak da proverava pretnje upućene avio-saobraćaju na aerodromu u Kopenhagenu, dan nakon što je niz lažnih uzbuna izazvao probleme na više evropskih aerodroma.

Prema prvim procenama danskih vlasti, putnici nisu bili izloženi opasnosti.

“Danas smo ponovo na aerodromu u Kopenhagenu zbog pretnji upućenih vazdušnom saobraćaju. Trenutno istražujemo incident i vidljivo smo prisutni na aerodromu”, navela je policija.

Slična situacija zabeležena je i u Češkoj, gde je policija dobila dojavu o bombi na letovima koji polaze sa praškog aerodroma ili na njega sleću. Među njima je bio i avion kompanije “Viz er”, koji je iz Praga trebalo da odleti za Rim, ali je preusmeren u Veneciju, prenosi britanski tabloid “Dejli mejl”.

Panika širom Evrope: Drugi dan zaredom dojave o bombama na letovima

Portparol aerodroma izjavio je da tokom dosadašnjih pregleda u avionima nisu pronađene eksplozivne naprave. Dojava o bombi stigla je i za Rajanerov let iz Rima, koji je bezbedno sleteo u Lisabon.

Novi incidenti usledili su nakon što su prethodnih dana brojne dojave poremetile avio-saobraćaj širom Evrope. Zbog njih su avioni menjali rute, prinudno sletali ili bili upućivani na vanredne bezbednosne provere, ali eksplozivne naprave do sada nisu pronađene.

Samo u četvrtak pogođeno je najmanje 27 letova, a pojedine avione koji su zbog pretnji menjali odredište pratili su borbeni avioni. Na aerodromima su protivdiverzantski timovi hitno pregledali letelice nakon sletanja.

Za sada nijedna država nije preuzela odgovornost za pretnje, niti su vlasti direktno optužile neku zemlju. Ipak, incidenti se događaju u vreme pojačanih optužbi evropskih zvaničnika na račun Rusije i Irana zbog navodnih “hibridnih napada” i sabotaža.

Zajecaronline/24 sedam/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.