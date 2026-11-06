RIK dodelio mandate: Studentska lista 140, Ujedinjena Srbija 103 poslanika

Republička izborna komisija (RIK) danas je jednoglasno usvojila rešenje o dodeli poslaničkih mandata listama koje su prešle izborni cenzus na vanrednim parlamentarnim izborima održanim 25. oktobra, kao i manjinskim listama.

Prema konačnim rezultatima, izborna lista „Studenti pobedjuju“ (Studentska lista) dobija 140 mandata u novom sazivu Narodne skupštine Srbije, dok lista „Ujedinjena Srbija – Aleksandar Vučić“ dobija 103 mandata. Time Studentska lista ostvaruje apsolutnu većinu (za većinu je potrebno 126 poslanika).

Manjinske liste ulaze sa ukupno sedam poslanika:

– Savez vojvođanskih Mađara – dr Balint Pastor: 2 mandata

– Albanska koalicija: 2 mandata

– „Ljudski – Rasim Ljajić“ (SDP–CDP): 1 mandat

– „Usame Zukorlić (SPP) – Pokret za ujedinjenje“: 1 mandat (osvojen nakon ponovljenog glasanja na 53 biračka mesta)

– „SDA Sandžaka – Čuvari Sandžaka“: 1 mandat

RIK dodelio mandate: Studentska lista 140, Ujedinjena Srbija 103 poslanika

Bez mandata su ostale sve ostale liste od ukupno 18 koje su učestvovale na izborima.

Kandidatima će RIK izdati uverenja o izboru za narodnog poslanika. Novi saziv Skupštine treba da se konstituiše u roku od 30 dana od proglašenja konačnih rezultata. RIK je najavio da će uskoro održati sednicu o utvrđivanju izveštaja o sprovedenim izborima.

Prema konačnim brojkama, Studentska lista osvojila je 2.354.417 glasova, a Ujedinjena Srbija 1.731.323 glasa. Na izborima je glasalo više od 4,4 miliona birača.

Zaječaronline/Beta/M.M.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.