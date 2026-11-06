Uhapšeno osam policajaca zbog smrti Dalibora Dragijevića, brata osumnjičenog za ubistvo Danke Ilić

Po nalogu javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Nišu pripadnici MUP-a, Sektora unutrašnje kontrole lišili su slobode osam policijskih službenike Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije zbog sumnje da su u službenim prostorijama Policijske uprave u Boru tukli, zlostavljali i mučili Dalibora Dragijevića.

Dalibor Dragijević je usled zadobijenih povreda preminuo 7. aprila 2024. godine

Uhapšeni su N.P, M.Lj, B.M, I.T, M.S, M.B. i Z.Đ, svi iz Beograda i J.K. iz Nove Pazove. Sumnja se da su izvršili krivično delo teška telesna povreda usled koje je nastupila smrt povređenog lica u sticaju sa krivičnim delom zlostavljanje i mučenje u saizvršilaštvu, a na štetu D.D. Njegova smrt je konstatovana 7. aprila 2024. godine u službenim prostorijama Policijske uprave u Boru, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti dovedeni u Više javno tužilaštvo u Nišu, radi saslušanja.

Nakon saslušanja svih osumnjičenih javnost će, kako su naveli, biti obaveštena o preduzetim radnjama objavljivanjem saopštenja na sajtu Višeg javnog tužilaštva u Nišu.

Pokojni Dalibor Dragijević je brat Dejana Dragijevića, optuženog za ubistvo dvogodišnje devojčice Danke Ilić, koji je uhapšen zajedno sa bratom nakon nestanka devojčice.

Postoji sumnja da su uhpšeni policajci na smrt pretukli Dragijevića prilikom saslušanja u policiji.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

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Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.