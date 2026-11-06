Korisnici kredita Alta banke dužni da nastave sa izmirenjem obaveza preko računa Narodne banke Srbije

Korisnici kredita Alta banke dužni su da nastave s izmirivanjem obaveza u skladu sa uslovima iz ugovora o kreditima koji su zaključeni sa bankom i nakon što je pokrenut stečajni postupak, objavila je danas Alta banka.

“Uplate dospelih obaveza prema Alta banci a.d. Beograd u stečaju mogu se izvršiti na dinarski račun kod Narodne banke Srbije broj 780-282-42. Potrebno je u pozivu na broj navesti broj partije kredita”, objavila je banka na sajtu.

Platne usluge i elektronski servisi banke više nisu u funkciji i svi računi klijenata su zatvoreni

Privredni sud u Beogradu objavio je 3. novembra da je pokrenut stečajni postupak nad ALTA bankom i pozvao poverioce da svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prijave Privrednom sudu u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka u Službenom glasniku.

Agencija za osiguranje depozita imenovana je za stečajnog upravnika, a njen Upravni odbor doneo je odluku o izboru Banke Poštanske štedionice za banku isplatioca osiguranih iznosa deponentima ALTA banke.

Agencija je najavila da će do danas na svom veb sajtu (www.aod.rs) objaviti informaciju o datumu početka isplate osiguranih iznosa. Takođe i pregled mreže ekspozitura Banke Poštanske štedionice u kojima će se vršiti isplata.

Agencija za osiguranje depozita dužna je da započne isplatu osiguranih iznosa depozita u roku od narednih sedam radnih dana.

Narodna banka Srbije saopštila je ranije da je, nakon sprovedenih kontrolnih aktivnosti i izrečene privremene mere, a u cilju zaštite deponenata i drugih poverilaca i sprečavanja širenja bilo kakvih negativnih efekata na društvo i privredu, 30. oktobra oduzela dozvolu za rad Alta banci a.d. Beograd.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.