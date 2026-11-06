PRIVEDEN UPRAVNIK ZABELE: Rodoljub Rončević priveden po nalogu tužilaštva u Kraljevu

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu danas je priveden upravnik Kazneno-popravnog zavoda “Zabela” u Požarevcu, Rodoljub Rončević, prenosi Nova.rs.

Akcija je sprovedena u koordinaciji sa Komisijom Vrhovnog javnog tužilaštva, koja je osnovana prošle nedelje i koja je već izdala nekoliko uputstava za obavezno postupanje. Komisija je naložila pokretanje istrage.

Podsetimo, beogradski advokat Ivan Ninić podneo je krivičnu prijavu protiv ministra pravde Nenada Vujića, direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Mileta Jandrića i brojnih drugih zaposlenih u kazneno-popravnim ustanovama zbog prikupljanja glasova za Srpsku naprednu stranku.

Na krivičnoj prijavi koju je advokat Ninić podneo Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal, našle su se 63 osobe koje su na minulim izborima, u kazneno-popravnim zavodima širom države, organizovale kapilarno prikupljanje glasova za Srpsku naprednu stranku (SNS).

„Na samom vrhu ove grupe nalaze se ministar pravde Nenad Vujić i direktor UIKS-a Mile Jandrić! Operativni koordinatori akcije na terenu bili su posebni savetnik ministra Milica Radonjić i upravnik Zabele Rodoljub Rončević. Ostalih 60 lica su upravnici i službenici u svim zatvorima“, naveo je Ninić na društvenoj mreži X.

Podsetimo, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu (Posebnog odeljenja za borbu protiv korupcije), pripadnici UKP-a izvršili su u novemberu 2026. godine pretres Kazneno-popravnog zavoda „Zabela“ u Požarevcu zbog sumnje na korupciju, davanje i primanje mita, kao i zloupotrebu službenog položaja u vezi sa glasanjem na izborima i navodnim potkupljivanjem zatvorenika.

Zajecaronline/nova.rs/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.