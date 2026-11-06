Doktorka i vođa smene u KPZ Padinska Skela osuđeni za nesavestan rad

Viši sud u Beogradu osudio je danas doktorku Vesnu Sredojević i vođu smene Slađana Kovačevića u Kazneno-popravnom zavodu Padinska Skela na kazne zatvora zbog nesavesnog rada u službi koji je za posledicu imao smrt Stanimira Brajkovića koji je bio na izdržavanju kazne.

Sredojević je osuđena na kaznu zatvora od dve i po godine. Dok je Kovačević osuđen na kaznu zatvora od godinu i po dana. U kaznu zatvora im je uračunato vreme provedeno u pritvoru i u kućnom pritvoru.

Ostali optuženi, odnosno komandiri Dušan Komazec, Stefan Pavlović i Zoran Krstić su oslobođeni od optužbe da su izvršili krivično delo nesavestan rad u službi.

Ovo je prvostepena presuda na koju odbrana i tužilaštvo imaju pravo žalbe.

Doktorka i vođa smene u KPZ Padinska Skela osuđeni za nesavestan rad

Sumnja se da su Kovačević, Komazec, Pavlović i Krstić izvršili navedeno krivično delo u periodu od 1. februara do 4. februara 2024. godine. I to kršenjem opštih akata i odredbi Pravilnika o načinu obavljanja poslova u službi za obezbeđenje u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija. Kao i odredbi Zakona o izvršenju krivičnih sankcija i postupanjem koje je u suprotnosti sa opisom poslova o sistematizaciji njihovih radnih mesta.

Sredojević je, kako se sumnja, postupala protivno Zakonu o izvršenju krivičnih sankcija, Pravilniku o kućnom redu kazneno popravnih zavoda i okružnih zatvora, kao i pravilima Istanbulskog protokola.

Okrivljeni su nesavesno postupali u vršenju službe. Iako su bili svesni da usled toga može nastupiti teška povreda prava drugog i to prava na život, koje je garantovano Ustavom Srbije i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Pa je takva povreda i nastupila 4. februara 2024. godine. I to u vidu smrti prekršajnog osuđenika S.B, koji je u tom zavodu izdržavao prekršajnu kaznu.

Tužilaštvo je u optužnom predlogu sudu predložilo da sve okrivljene oglasi krivima i osudi na efektivne kazne zatvora.

Pored ovog postupka vodio se još jedan protiv trojice optuženih da su od polovine januara do 4. februara 2024. godine u KPZ Padinska skela zajednički izvršili krivično delo i pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju lišili života oštećenog S.B. U tom postupku je izrečena prvostepena presuda.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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