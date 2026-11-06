Turistička organizacija Bor predstavlja potencijale Bora na Međunarodnom sajmu turizma i seoskog turizma u Kragujevcu

Međunarodni sajam turizma i seoskog turizma, 17. po redu, održava se od 5. do 7. novembra na Šumadija sajmu u Kragujevcu. Ova značajna turistička manifestacija okupiće brojne turističke organizacije, predstavnike turističke privrede i izlagače iz Srbije i regiona, pružajući priliku za predstavljanje turističkih destinacija, razmenu iskustava i uspostavljanje novih oblika saradnje.

Kako navode iz Turističke organizacije Bor, predstaviće turističke potencijale grada Bora i okoline. Dodaju da, na štandu Turističke organizacije Bor, posetioci će moći da se upoznaju sa raznovrsnom turističkom ponudom borskog kraja, koji se izdvaja prirodnim lepotama, mogućnostima za aktivan odmor, bogatim kulturno-istorijskim nasleđem i tradicionalnim gostoprimstvom.

Poseban akcenat stavljen je na najznačajnije turističke atrakcije i potencijale Bora i okoline. Predstavljaju Borsko jezero, Brestovačku banju, Lazarevu pećinu i Lazarev kanjon, planinu Stol, ali i seoski turizam.

Iz Turističke organizacije Bor ističu da učešće na ovom sajmu predstavlja još jednu priliku za promociju Bora kao destinacije koja posetiocima nudi raznovrsne sadržaje tokom cele godine. Istovremeno, sajam omogućava povezivanje sa turističkim organizacijama i predstavnicima turističke privrede. Kao i razmenu ideja i iskustava značajnih za dalji razvoj turizma.

Zajecaronline/Turistička organizacije Bor/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.