Petak, 6. novembar donosi preokrete na ljubavnom i poslovnom planu: Vage čeka poziv bivše ljubavi, a neko mora da pazi na novac!

Pogledajte šta zvezde predviđaju za svih 12 horoskopskih znakova i kome će ovaj dan doneti najviše iznenađenja

Ovan

Pred vama je dan u kojem ćete morati da uskladite svoje želje sa potrebama drugih ljudi. Na ljubavnom planu moguće je javljanje osobe iz prošlosti, što bi moglo da probudi emocije za koje ste mislili da su odavno nestale. Na poslu ne donosite odluke impulsivno. Finansije zahtevaju malo više opreza.

Bik

Petak vam donosi priliku da rešite nešto što vas već duže vreme opterećuje. U ljubavi ćete želeti sigurnost i jasne odgovore, a partner bi mogao da vas iznenadi neočekivanim priznanjem. Slobodni Bikovi mogli bi da obnove kontakt sa osobom koja im je nekada mnogo značila. Obratite pažnju na troškove.

Blizanci

Komunikacija će biti vaša najveća prednost, ali i potencijalni izvor nesporazuma. Neko bi mogao pogrešno da protumači vaše reči, zato birajte način na koji izražavate svoje mišljenje. U ljubavi vas očekuje zanimljiv razgovor, a moguće je i poznanstvo koje će vas zaintrigirati. Ne otkrivajte svima svoje planove.

Rak

Emocije će danas biti naglašene, a posebno ćete razmišljati o porodici i ljudima do kojih vam je stalo. Moguće je pomirenje ili razgovor koji će vam pomoći da zatvorite jedno bolno poglavlje. Na poslu ne dozvolite da tuđe raspoloženje utiče na vašu koncentraciju. Veče posvetite sebi.

Lav

Mars i Jupiter u vašem znaku pojačavaju samopouzdanje i želju da napravite veliki korak napred. Na poslovnom planu možete dobiti priliku koju ne bi trebalo olako da odbacite. U ljubavi vas očekuje više strasti, ali i mogućnost rasprave zbog ponosa. Ponekad je važnije sačuvati bliskost nego dokazati da ste u pravu.

Devica

Vreme je da usporite i prestanete da preuzimate odgovornost za sve oko sebe. Na poslu ćete imati priliku da završite nešto što ste dugo odlagali. U ljubavi bi jedna poruka mogla da promeni vaše raspoloženje. Slobodne Device privlačiće osobe koje ih osvajaju inteligencijom i iskrenošću.

Vaga

Mesec u vašem znaku stavlja vas u centar pažnje i pojačava potrebu za ljubavlju, pažnjom i skladom. Ipak, retrogradna Venera vraća pitanje iz prošlosti koje još niste do kraja rešili. Moguće je iznenadno javljanje bivše ljubavi. Na poslovnom planu ne potcenjujte svoje sposobnosti.

Škorpija

Sunce u vašem znaku donosi vam dodatnu snagu i želju da preuzmete kontrolu nad sopstvenim životom. Intuicija će biti izražena, pa ćete lako prepoznati kada neko nešto prećutkuje. U ljubavi je moguć važan razgovor koji će razjasniti nedoumice. Čuvajte se impulsivnih finansijskih odluka.

Strelac

Petak vam donosi potrebu da se povučete i razmislite o svojim narednim potezima. Neko iz vašeg okruženja mogao bi da vam ponudi zanimljivu poslovnu ideju. Na ljubavnom planu nemojte idealizovati osobu koju još ne poznajete dovoljno. Slobodni Strelčevi mogli bi da dobiju poruku koja će im izmamiti osmeh.

Jarac

Pred vama je dan u kojem bi kontakti i poznanstva mogli da odigraju važnu ulogu na poslu. Moguće je da ćete dobiti podršku osobe od koje to niste očekivali. U ljubavi ćete želeti konkretnost i ozbiljne namere, a ne prazna obećanja. Finansijska situacija zahteva strpljenje.

Vodolija

Poslovne ambicije dolaze u prvi plan, a moguće je i priznanje za trud koji ste ulagali prethodnih nedelja. Ipak, nemojte dozvoliti da zbog obaveza zapostavite privatni život. U ljubavi vas očekuje preispitivanje odnosa. Iskren razgovor mogao bi da promeni vaš pogled na partnera.

Ribe

Pred vama je dan povoljan za nove ideje, planiranje putovanja i učenje. Imaćete potrebu da izađete iz rutine i unesete neku promenu u svoj život. U ljubavi se otvara mogućnost zanimljivog poznanstva ili obnove kontakta sa osobom koja vam nedostaje. Slušajte intuiciju, ali proverite činjenice pre donošenja važne odluke.

Zajecaronline/Hypetv.rs/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.