Vučić se oglasio iz Kine: “Učešćem na Ekspo 2027 Kina će pokazati koliko joj je stalo do Srbije”

Vučić se oglasio iz Kine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Pekingu da je Kina najavila snažnu podršku učešću na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 u Beogradu i naveo da će svojim paviljonom i posetama delegacija na visokom nivou tokom te izložbe Kina pokazati koliko joj je stalo do Srbije.

”Predsednik vlade je rekao da će oni i sa svojim delegacijama na visokom nivou, ali i sa paviljonom i sa svim drugim pokazati koliko im je stalo do Srbije. Već su nam ukazali na to, iako smo se mi trudili da na svaki sajam i na sve gde smo pozvani u Kini, učestvujemo”, rekao je Vučić novinarima u Pekingu posle razgovora sa premijerom NR Kine Li Đijangom i predsedavajućim Nacionalnog komiteta Kineske narodne političke konsultativne konferencije Vang Huningom.

Vučić je rekao da Srbija neće propuštati regionalne ni lokalne samite i sajmove širom Kine, jer je, kako je rekao, cilj da da se dobro etablira u svakom delu ove te zemlje i da bude prisutna kako bi privlačili ne samo kineske investicije, već i da bi svoju robu ponudila na kineskom tržištu.

”Jer nas ovde zaista neverovatno i cene i vole. Retke su zemlje koje vode danas suverenu i nezavisnu politiku, i zato nas ljudi ovde toliko poštuju’‘, rekao je Vučić.

Dodao je da nigde na svetu nije video da je Srbija privukla toliku pažnju i naveo da su poseti delegacije Srbije dali veći značaj nego premijeru Pakistana.

‘‘Mi nismo za porediti. Pakistan danas ima više od 30 puta više stanovnika i više od 30 puta više stanovnika od Srbije. Blizu su im, bliski su im. Neverovatno je koliku smo pažnju dobili, neverovatno je kakvu nam čast ukazuju. Razgovarali su sa nama u potpunosti kao sa najboljim prijateljima’‘, rekao je Vučić.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

