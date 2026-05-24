Donatela Versaće održala govor u čast Majli Sajrus!

Donatela Versaće održala je govor u čast Majli Sajrus na ceremoniji na Stazi slavnih u Holivudu!



Za tu priliku Donatela je došla obučena u belo. Mini uska haljina sa naramenicama savršeno je ocrtavalo njenu vitku liniju, dok je na nogama imala bele čizme na visoke platforme. Ona je na svečanosti održala kratak govor gde je pohvalila američku pevačicu i glumicu.

“Ona je borac, buntovnik, ali i velika sila. Njen put do slave, njen život postaje sve svetliji i svetliji, zato što si ti neustrašiva. Ti si talenat, imaš integritet. Trudiš se da svaku ulogu koju dobiješ, svaku pesmu koju otpevaš, svaki ples koji odigraš, svaki stil koji poneseš specijalno Versaće, bude sa tvojim pečatom…”

Majli Sajrus ima 33 godine, što je čini posebno ponosnom da je u tim godina uspela da dobije ovu značajnu zvezdu! Glavna podrška bila joj ej upravo Donatela Versaće koja se nije odvajala od nje.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure