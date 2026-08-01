Sve više turista iz Srbije otkriva skrivene plaže bugarske obale. Među njima se posebno izdvaja Irakli, koja osvaja prirodnim lepotama i mirnom atmosferom.

Svoje utiske nedavno je podelila jedna turistkinja na svojim društvenim mrežama. Ona je napisala da sa porodicom boravi na Sunčevom Bregu, ali da su tokom odmora odlučili da obiđu i plažu Irakli, o kojoj su prethodno čuli mnogo lepih komentara.

Kako navodi, ovo mesto ih je prijatno iznenadilo, toliko da veruju da je ovo najčistija plaža na balkanu. Plaža je prostrana, peščana i uredna, a more čisto, bez morske trave i meduza.

Do nje se iz Sunčevog Brega stiže za približno 25 minuta vožnje, što je čini odličnim izborom za jednodnevni izlet.

Posetiocima su na raspolaganju i ležaljke za iznajmljivanje, ali postoji i dovoljno prostora za one koji žele da provedu dan na sopstvenim peškirima, bez dodatnih troškova. Turistkinja je posebno pohvalila i cene u plažnom baru, ističući da su sasvim pristupačne.

Na kraju je svima preporučila da obiđu Irakli, a u komentarima su joj se pridružili brojni korisnici koji su potvrdili da se ova plaža ubraja među najlepše na bugarskom primorju.

Irakli je poznat po dugoj peščanoj obali, očuvanom prirodnom okruženju i znatno mirnijoj atmosferi u poređenju sa najposećenijim letovalištima u Bugarskoj. Upravo zbog toga predstavlja odličan izbor za putnike koji žele da se odmore daleko od velikih gužvi i uživaju u opuštenijem letovanju.

zajecaronline/informer/J.V.

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