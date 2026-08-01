Trik koji tera moljce začas! Spasite omiljenu odeću

Moljci mogu neprimetno da se uvuku u ormare i naprave veliku štetu na omiljenoj odeći. Ipak, uz nekoliko jednostavnih prirodnih trikova moguće je zaštititi garderobu i sprečiti njihov povratak.

Male rupice na odeći često su prvi znak da su se u garderober uselili tekstilni moljci.

Ovi sitni insekti mogu napraviti veliku štetu, posebno na komadima od vune, svile i drugih prirodnih materijala, ali dobra vest je da se protiv njih može boriti i bez jakih hemikalija.

Detaljno čišćenje

Stručnjaci za negu i obnovu tekstila savetuju da prvi korak bude detaljno čišćenje ormara i prostora u kojem držite odeću. Potrebno je izvaditi sve stvari, obrisati police i fioke, kao i očistiti mesta ispod nameštaja, jer se upravo tamo moljci često skrivaju i ostavljaju jaja.

Trik koji tera moljce začas! Spasite omiljenu odeću

Tepisi

Posebnu pažnju treba obratiti na tepihe i druge tekstilne površine u domu. Redovno usisavanje može pomoći u uklanjanju larvi, a kod veće pojave moljaca preporučuje se iznošenje tepiha na sunce, jer toplota i svetlost mogu uništiti jaja i sprečiti dalji razvoj insekata. Važno je i održavanje usisivača. Kesicu ili posudu treba često prazniti, jer se u njoj mogu zadržati ostaci moljaca i larve koje kasnije mogu ponovo izazvati problem.

Odeća

Odeću koju ne nosite često najbolje je čuvati u zatvorenim kutijama ili zaštitnim vrećama. Kao prirodna zaštita mogu poslužiti lavanda i kedrovo drvo, čiji mirisi odbijaju tekstilne moljce i otežavaju im pronalaženje mesta za razmnožavanje. Da bi zaštita bila efikasna, mirisne kesice lavande ili komadiće kedrovine potrebno je povremeno menjati, otprilike na svakih nekoliko meseci. Uz redovno čišćenje i pravilno odlaganje odeće, moguće je sprečiti da ovi mali štetočine ponovo naprave štetu u vašem domu.

Zajecaronline/informer/J.V.

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