Princeza od Velsa proglašena za najbolje obučenu ženu u Britaniji

Kejt, princeza od Velsa, zauzela je prvo mesto na listi “Najbolje obučenih u Britaniji” za 2026. godinu koju objavljuje magazin Tatler, čime je drugi put osvojila ovo priznanje. Ona se prvi put našla na vrhu ove prestižne liste 2022. godine. Ove godine je ponovo dobila najviše ocene zbog svog stila i izbora odeće. Magazin je posebno izdvojio njeno žuto odelo brenda “Roksanda”, srpske dizajnerke Roksande Ilinčić, koje je nosila na trkama u Askotu. Kao i elegantni sako brenda “Blaze Milano” koji je nosila tokom posete Italiji.

Posebnu pažnju privukla je i haljina boje ruže, luksuzne modne kuće “Roland Mouret, koju je princeza nosila na venčanju Pitera i Harijet Filips.

“Ovo je savršen trenutak da odamo priznanje britanskoj ličnosti s najviše stila, koja se vratila zdravlju i ponovo postala modna heroina Britanije”, navedeno je u opisu liste.

Princeza Kejt je godinama poznata po prefinjenom i klasičnom stilu, ali i po tome što često bira manje poznate britanske modne brendove.

Tako je tokom Dana podvezice ove godine nosila kaput-haljinu boje meda, koju je u Londonu izradio dizajner Patrik Mekdauel. Nakon što mu je uručila Nagradu kraljice Elizabete II za britanski dizajn.

Podrška princeze opisana je kao veliki podsticaj za njegov brend iz Liverpula. Drugo mesto na listi Tatler-a pripalo je televizijskoj doktorki iz britanskog Nacionalnog zdravstvenog sistema (NHS) Radž Arori, koja je poznata i po prisustvu na društvenim mrežama.

Na trećem mestu našla se britanska sprinterka Temi Ojroa (24), osnivačica kompanije za pletenje kose “Knott Hair”, koja je privukla pažnju fotografijama u upadljivoj zelenoj haljini tokom boravka u Rimu.

Četvrto mesto pripalo je glumcu Edvardu Blumelu (33), poznatom po ulogama u produkcijama Amazona, Bi-Bi-Sija i Netfliksa. Dok je peto mesto zauzeo di-džej Džin Lipa (20), mlađi bratu pevačice Dua Lipe.

Na listi su se našli i kolekcionarka umetnosti Batija Ofer, rediteljka Džemima Kan, kao i druge ličnosti iz britanskog javnog života.

Lista magazina Tatler ima dugu tradiciju povezanu sa britanskom kraljevskom porodicom. Princeza Beatris bila je na prvom mestu 2024. godine. Dok je Megan Markl osvojila titulu 2018. godine. Zara Tindal, rođaka princa Vilijama, prošle godine je zauzela sedmo mesto.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

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