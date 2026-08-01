Italijanski gradić sa 1.500 belih kućica očarava turiste!

Postoji jedno malo mestašce u Italiji koje izgleda kao da je izašlo iz neke bajke, ulice pune belih kamenih kućica, neobični krovovi i atmosfera koja posetioce vraća nekoliko vekova unazad.

Njegove čuvene kuće sa kupastim krovovima, poznate kao truli (trulli), svake godine privlače veliki broj putnika iz celog sveta. Ovo neobično mesto udaljeno je oko 50 kilometara od Barija, a zbog izuzetno očuvanog istorijskog jezgra 1996. godine našlo se na UNESCO listi svetske baštine.

Najveća atrakcija Alberobela su bele kamene kućice sa sivim krovovima u obliku kupe. Građene su od lokalnog krečnjaka posebnom tehnikom suve gradnje, bez korišćenja maltera. U gradu se nalazi više od 1.500 trula, raspoređenih duž uskih kamenih ulica, zbog čega čitavo mesto deluje kao filmska scenografija.

Posebnu pažnju privlače simboli na krovovima koji su nekada imali različita značenja, od verskih i zaštitnih do onih povezanih sa tradicijom graditelja.

Italijanski gradić sa 1.500 belih kućica očarava turiste!

Savršen izlet iz Barija

Zahvaljujući blizini Barija, Alberobelo je odličan izbor za jednodnevni izlet. Do njega se lako stiže automobilom, autobusom ili vozom. Ipak, oni koji ostanu preko noći mogu da dožive njegovu najlepšu stranu, kada turisti odu, osvetljene kamene kućice i tihe ulice stvaraju prizor koji zaista izgleda nestvarno.

Najpoznatiji delovi Alberobela su četvrti Rione Monti i Aia Piccola.

Rione Monti je življi deo grada, sa brojnim prodavnicama, restoranima i zanatskim radnjama, dok Aia Piccola pruža mirniji i autentičniji pogled na svakodnevni život stanovnika. Posetioci mogu da uživaju u malim galerijama, tradicionalnim radionicama, lokalnim proizvodima, maslinovom ulju, vinima i ručno rađenoj keramici.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!

Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama!

Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!