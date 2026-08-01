Više od 48.000 migranata vratilo se iz Seute nazad u Maroko

Više od 48.000 migranata vratilo se danas u Maroko, nakon što je prethodno njih oko 50.000 ilegalno ušlo na špansku teritoriju Seutu na krajnjem severu Afrike. Što je dovelo do krize u kojoj je poginulo najmanje 57 ljudi.

Prema podacima španskog Ministarstva unutrašnjih poslova, broj polazaka iz Seute za Maroko od jutros do 15.30 časova iznosio je 37.500. Brzinom od oko 150 ljudi u minuti, prenosi španski javni servis RTVE.

Ljudi koji su se vratili na marokansku teritoriju to čine preko lukobrana Tarahal.

Pojedini migranti koji se i dalje nalaze u Sueti rekli su da su se odlučili da pređu zbog mogućnosti koje Španija nudi i kvaliteta života. Iako su na pitanje zašto baš u ovom trenutku naveli da su putem telefona i društvenih mreža u Maroku čuli da je granica sada otvorena i da se u Španiju može ući “bez ograničenja”.

U poslednjim satima, na marokanskoj strani granice, izbili su manji sukobi među mladim ljudima. Od kojih neki nose kapuljače.

Kao dgovor na situaciju, Španija je u Seuti rasporedila 400 pripadnika Nacionalne policije i Civilne garde.

“Ovo što se dogodilo bio je napad, kršenje teritorijalnog integriteta Španije”, rekao je premijer Pedro Sančez koji je doputovao u Seutu.

Premijer je zahvalio Maroku na saradnji u ubrzavanju repatrijacije migranata i najavio postavljanje bova duž lukobrana. Kako bi se stvorila barijera za zadržavanje.

Masovni ulazak migranata u špansku eksklavu Seutu iz Maroka izazvao je oštre reakcije u Evropskoj uniji, a više država članica zatražilo je od Španije da pojača kontrolu spoljne granice EU, dok su italijanske vlasti naložile zatvaranje pomorskih i vazdušnih granica sa Španijom, odnosno privremenu suspenziju Šengenskog prostora u odnosu na tu zemlju.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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