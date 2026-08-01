PREPUNI TOP HILL GOREO UZ ACU LUKASA! Budva bila na nogama, atmosfera dovedena do usijanja (VIDEO)

Najveća balkanska zvezda Aca Lukas sinoć je održao još jedan koncert za pamćenje u prepunoj diskoteci „Top Hill“ u Budvi, gde se tražila karta više.

Od samog početka večeri bilo je jasno da publiku očekuje vrhunska atmosfera, a popularni pevač još jednom je potvrdio zbog čega godinama važi za jednog od najtraženijih izvođača na regionalnoj muzičkoj sceni.

Hiljade fanova pevale su uglas svaki stih, dok je Lukas nizao svoje najveće hitove i napravio atmosferu koja će se dugo prepričavati. „Top Hill“ je goreo uz stare i nove pesme poput „Lična karta“, „Najjači kad nemam“, „Voliš li me“, „Zapišite mi broj“ „Kafana na balkanu“ i brojne druge, a publika nije prestajala da peva, igra i i peva u glas. Emocije, energija i odlična komunikacija sa publikom obeležili su čitavo veče.

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Posebno iznenađenje za prisutne bio je gost večeri, finalista najgledanijeg muzičkog takmičenja „Hype Zvezde“ Ognjen Stojaković. Mladi pevač ostvario je jedan od najvećih snova u dosadašnjoj karijeri nastupivši rame uz rame sa Acom Lukasom pred brojnom publikom u Budvi. Hrabro je izašao na veliku scenu. I pokazao da je spreman za velike izazove i svojim nastupom zaslužio gromoglasan aplauz i ovacije publike.

PREPUNI TOP HILL GOREO UZ ACU LUKASA! Budva bila na nogama, atmosfera dovedena do usijanja (VIDEO)

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Još jednom se pokazalo da su nastupi Ace Lukasa mnogo više od običnih koncerata. Prepuna diskoteka, horsko pevanje publike i odlična atmosfera do ranih jutarnjih sati obeležili su još jednu nezaboravnu noć u „Top Hillu“.

Zajecaronline/Hypetv.rs/I.R.

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