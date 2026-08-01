MUP: 5.880 prekršaja otkriveno prvog dana osme akcije pojačane kontrole saobraćaja

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, otkrili su oko 5.880 prekršaja tokom prvog dana sprovođenja osme po redu centralne akcije pojačane kontrole saobraćaja, koja će trajati do 2. avgusta.

Od ukupnog broja prekršaja, najveći broj vozača – njih 3.544 sankcionisan je zbog prekoračenja dozvoljene brzine, dok je 519 vozača, odnosno putnika, sankcionisano zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa, a 176 vozača je sankcionisano zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, od čega je 32 lica zadržano u službenim prostorijama, jer su upravljali vozilom sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu, saopštio je danas MUP.

Iz MUP-a napominju da će u periodu od 3. do 9. avgusta ove godine u 34 evropske zemlje članice organizacije ROADPOL (mreža saobraćajnih policija Evrope) biti sprovedena međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja, usmerena na otkrivanje prekršaja nepoštovanja ograničenja brzine kretanja vozila.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da odgovornim ponašanjem i poštovanjem saobraćajnih propisa daju direktan doprinos očuvanju bezbednosti saobraćaja na putevima.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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