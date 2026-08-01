Vučić: “Situacija sa migrantima u Španiji užasna, u Srbiji to ne može da se dogodi”

redsednik Aleksandar Vučić rekao je večeras da je situacija sa migrantima u Španiji gde je u poslednjih 24 sati oko 50.000 migranata iz Maroka prešlo na njihovu teritoriju u Africi, Seutu, užasna, ali je ukazao da u Srbiji to ne može da se dogodi.

“To je užasno, ali nama to jednostavno ne može da se desi. Mi smo ozbiljna država. I 2015. smo, kada je bio talas migracija, imali dostojanstven odnos, ne proganjajući ljude druge religije ili boje kože, ali smo jasno rekli da Srbija neće biti parking za migrante”, rekao je Vučić za Niš TV.

On je ocenio da se takvi problemi rešavaju “čvrstim granicama, ali i sa dovoljno dece i radne snage”.

“To negde mora da se dešava i procuri, ali neće u Srbiji. Nemojte da uzimate Evropsku uniju, uzmite celu Evropu. Dakle EU, sa Velikom Britanijom, Norveškom, Švajcarskom, Zapadnim Balkanom, celom Rusijom. Na tom celom području rodi se manje dece nego u jednoj Nigeriji na godišnjem nivou”, rekao je Vučić.

Dodao je da u Evropu dolaze gladna deca i da ih roditelji šalju kako bi se nekako snašli.

On je istakao da u Borskom i Zaječarskom okrugu živi svega tri odsto stanovništva u Srbiji.

“To je prelepa zemlja i teritorija. Samo o tome razmislite, u kakvom smo problemu sa decom. Treba da se zapitamo”, rekao je predsednik Srbije.

Prema njegovim rečima, ljudi u Srbiji “nikada nisu bili rasisti”, ali i ocenio da “ima budala koje ništa ne razumeju, već samo mrze”.

Vučić: “Situacija sa migrantima u Španiji užasna, u Srbiji to ne može da se dogodi”

“Moramo da razmišljamo strateški, kao što nismo oko Kosova. Nismo razumeli šta se to menja i koliko se brzo menja”, rekao je Vučić.

Istakao je da je prosečna plata u Srbiji za oko 200 evra veća nego ona u BiH.

“Izgradili smo zemlju i promenili Srbiju. Mislim da smo blizu toga da sustignemo standard u Hrvatskoj, trebaće nam godine, ali smanjujemo razliku. Tu smo negde kao Bugarska, približavamo se Rumuniji”, rekao je on.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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