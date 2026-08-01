Papa Lav XIV doneo novi ustav Vakitana, izmene u sve tri grane vlasti

Papa Lav XIV doneo novi ustav Vakitana!
Papa Lav XIV potpisao je danas novi ustav Vatikana, koji je stupio na snagu i zamenio propis iz 2023. godine, a njime se uređuju izmene u zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlasti, saopštio je Vatikan.
Novi ustav, kako piše Vatikan njuz, donet je radi prilagođavanja upravljanja novim potrebama i usklađivanja sa zakonodavnim izmenama usvojenim poslednjih godina.
Jedna od najvažnijih novina odnosi se na Papsku komisiju koju će od sada činiti kardinali i drugi članovi, uključujući predsednika, koje papa imenuje na mandat od pet godina.
Kada je reč o izvršnoj vlasti, potvrđena je uloga Governatorata kao tela koje upravlja državom i neposredno odgovara papi.
Papa Lav XIV doneo novi ustav Vakitana
Istovremeno su preciznije definisane nadležnosti predsednika i generalnog sekretara, kao i njihova međusobna saradnja, dok je ostavljena mogućnost da funkciju generalnog sekretara obavlja više osoba.
U delu koji se odnosi na sudsku vlast potvrđeno je da Zakon o pravosudnom sistemu predstavlja osnov za rad pravosudnih organa, uz ocenu da reforme sprovedene prethodnih godina obezbeđuju efikasno funkcionisanje pravosuđa.
U preambuli se navodi da je cilj novog ustava da potvrdi ustavni identitet Vatikana i pravnu autonomiju. Kao i da predstavlja temelj celokupnog pravnog sistema.
Zajecaronline/tanjug/J.V.
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