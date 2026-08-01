Švajcarske palačinke od krompira!

Rešti je jedno od najpoznatijih i omiljenih nacionalnih jela u Švajcarskoj.

Iako se često nazivaju palačinkama od krompira zbog svog oblika i načina prženja, ove hrskave pogačice imaju dugu tradiciju i specifičnu pripremu koja ih izdvaja od običnog pire krompira ili klasičnih palačinki.

Sastojci:

🔶2 srednje velika krompira

🔶2 kašike maslaca

Švajcarske palačinke od krompira

Priprema:

Krompire dopola skuvajte u posoljenoj vodi, pa ostavite da se skroz ohlade. Kad se krompir ohladi, narendajte ga na tračice i po želji začinite solju i biberom. U tiganju zagrejte kašiku maslaca, pa na vruću podlogu stavite narendan krompir složen ukrug i pržite nekoliko minuta na umerenoj vatri. Drvenom varjačom nežno stisnite palačinku i pržite još oko pet minuta. Okrenite palačinku od krompira, pa pržite drugu stranu desetak minuta dok ne postane zlatnožuta. Služite uz jaja na oko i spanać, ili s prženom slaninom i sirom. Slatka varijanta ide s džemom i cimetom.

Zajecaronline/informer/J.V.

KONCERT ACE LUKASA

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.

Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama!

Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!