Monika Beluči napravila pravu pometnju u Kanu! Fanovi vrištali, glumica im slala poljupce! (FOTO)

Monika Beluči napravila pravu pometnju u Kanu!

Za razliku od sinoćnje premijere filma “The Birthday Party” kada se italijanska diva Monika Beluči odlučila za glamuroznu kreaciju, na dnevnu žurku u Kanu se pojavila u totalno opuštenom izdanju.

Naime, glumica je za ovu dnevnu priliku obukla tamno odelo i belu košulju, dok je kosu pustila da joj se vijori na blagom vetru. Njena pojava izazvala je pravu histeriju na šetalištu, a fanovi su je dozivali i slikali je dok im je ona rado slala poljupce i mahala.

Inače, svečanom dodelom nagrada i Zlatne palme zvanično se zatvara 79. Međunarodni filmski festival u Kanu.

Zajecaronline/J.V.

