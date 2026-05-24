Ovo ostrvo je godinama bilo u senci, a sada je posebna atrakcija za turiste!

Ovo ostrvo je godinama bilo u senci

Uveliko se planira odmor i biraju destinacije, a mi vam predlažemo Limnos koji polako postaje pravo otkriće za turiste koji traže drugačije iskustvo odmora.

Ovo ostrvo u severnom Egeju godinama je bilo van glavnih turističkih ruta, a mnogi su ga nekada povezivali isključivo sa vojskom i izolacijom. Danas je situacija potpuno drugačija — Limnos se pretvara u jednu od najtraženijih destinacija. Među onima koji žele mir, prirodu i autentičnu Grčku kakva se sve ređe pronalazi.

Na Limnosu nema prenatrpanih plaža, luksuznog kiča i osećaja da ste deo turističke “trake”. Umesto toga, ostrvo nudi sporiji ritam života, gostoprimstvo lokalnog stanovništva i atmosferu koja podseća na Grčku od pre desetak ili više godina.

Jedan od glavnih razloga zbog kojih turisti sve više biraju Limnos jesu njegove ogromne peščane plaže i odsustvo velikih gužvi čak i usred sezone. Plaže su uglavnom široke, uređene i plitke, što ih čini idealnim za porodice sa decom, ali i za parove i solo putnike koji žele opušten odmor bez borbe za mesto na pesku.

Osim plaža i hrane, Limnos privlači pažnju i neobičnim prirodnim pejzažima koji se retko povezuju sa grčkim ostrvima. Jedna od najvećih atrakcija su Amotines — ogromne peščane dine koje izgledaju kao prava mala Sahara usred Grčke. Ovaj prizor posebno fascinira turiste jer potpuno odudara od klasične slike Egeja.

Zajecaronline/24sedam/J.V.

