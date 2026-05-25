Hiljade vernika po nekoliko sati čeka na poklonjenje Pojasu Presvete Bogorodice

Časni pojas Presvete Bogorodice, koji je od Spasovdana izložen vernicima na poklonjenje i molitvu u Hramu Svetog Save na Vračaru, danima okuplja desetine hiljada vernika koji u miru i molitvi čekaju po nekoliko sati da pristupe svetinji. Red vernika koji se neprekidno formira duž vračarskih ulica i Svetosavskog platoa u nedelju je, kako navode iz Srpske pravoslavne crkve, bio duži od kilometar i po, dok je u Beograd pristiglo više od stotinu autobusa sa vernicima iz čitave Srbije, Republike Srpske, Crne Gore i drugih srpskih krajeva.

Pojas Presvete Bogorodice, jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, iz manastira Vatoped sa Hilandara stigao je 20. maja u Beograd, a na aerodromu “Nikola Tesla” svetinju su dočekali patrijarh srpski Porfirije i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Svetinja je bila izložena u Vaznesenjiskom hramu, odakle je u okviru Spasovdanske litije preneta u Hram Svetog Save. Tu će biti izložena do 29. maja.

Pojas Presvete Bogorodice se vekovima čuva u Vatopedu na Svetoj Gori i veoma se retko iznosi van manastirskih zidina. Takođe, Pojas Presvete Bogorodice je njen lični predmet koji se čuva u manastiru Vatopedu i podeljen je u tri dela. Predstavlja jedinstvenu svetinju opstalu iz ovozemaljskog života Majke Božje. Prema predanju, pojas od kamilje dlake satkala je sama Bogorodica, a prilikom njenog vaznesenja na nebesa, predala ga je apostolu Tomi.

Hiljade vernika po nekoliko sati čeka na poklonjenje Pojasu Presvete Bogorodice

Postoje stotine svedočanstava o isceljenjima ili dobijanju poroda onih koji su sa verom i molitvom pristupili Čudesnom pojasu Presvete Bogorodice.

Sveti velikomučenik knez Lazar Kosovski je 1371. godine poklonio Časni pojas manastiru Vatopedu na Svetoj Gori gde se ova velika svetinja čuva od tada do danas.

Iz neobičnog poštovanja i ljubavi svetogorskih monaha prema Presvetoj Bogorodici, još od davnina iznedrena je tradicija da se poklonicima, na njihovu molbu, daju komadići trake koja se osveštava na samom pojasu Presvete Bogomajke. Za blagoslov i duhovno ukrepljenje – jačanje duše i vere.

Zajecaronline/tanjug/J.V

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure