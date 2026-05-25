ŠTA JE „LAŽ?“ Ima džabe kod Cece? Pevačica besna zbog slabog interesovanja za koncert

Samo pola sata nakon što je objavljena vest o slabom interesovanju za Cecin predstojeći koncert u Zaječaru, pevačica se oglasila na svom Instagramu.

Ona očigledno nije navikla da svoju publiku čašćava, ali ovog puta nije do nje i to sva sreća. Već do organizatora koji pokušavaju da spasu što se spasiti može.

Podsetimo, koncert Svetlane Ražnatović zakazan za 6. jun u Sportskoj hali „Kraljevica“ preti da se pretvori u pravi estradni fijasko. Prodaja karata je katastrofalno slaba, pa su organizatori primorani da puste publiku za džabe kako nastup ne bi totalno propao.

Cecina objava „LAŽ!!!“ dodatno je zakomplikovala stvar. Mnogi tumače da je pevačica ovim reagovala na priče o slabom interesovanju i mogućem besplatnom ulazu.

Da li negira da će ulaz biti džabe ili negira slabo interesovanje?

U Zaječaru se već naveliko priča da su karte jedva počele da se prodaju tek kada se pročulo za mogućnost besplatnog ulaska. To najbolje pokazuje koliko je interesovanje publike opalo poslednjih godina.

Da li će 6. jun doneti punu halu zahvaljujući besplatnim ulaznicama?

