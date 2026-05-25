Si Đinping odlikovao predsednika Vučića Ordenom prijateljstva

Predsednik Kine Si Đinping odlikovao je danas u Pekingu predsednika Srbije Aleksandra Vučića Ordenom prijateljstva, koji predstavlja najviše državno odlikovanje Narodne Republike Kine za strane državljane.

U ukazu o dodeli odlikovanja navodi se da se, u skladu sa zakonom NR Kine o državnim odlikovanjima i državnim počasnim zvanjima, predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću dodeljuje Orden prijateljstva NR Kine u znak Vučićeve dugoročne posvećenosti i važnog doprinosa razvoju prijateljstva i sveobuhvatnog strateškog partnerstva Kine i Srbije, kao i unapređenju izgradnje zajednice Kine i Srbije sa zajedničkom budućnošću za novu eru.

Predsednik Si je na ceremoniji rekao da je Vučić dugo posvećen prijateljstvu između Kine i Srbije snažno podstičući razvoj odnosa između dve zemlje i da je aktivni tvorac i čvrsti branilac sveobuhvatnog strateškog partnerstva između dve zemlje.

“On je osvojio poštovanje kineskog naroda. U prethodnim godinama predsednik Vučić i ja smo se sastali 12 puta. Zajednički smo vodili naše dve strane kako bismo održali visok učinak u našim bilateralnim odnosima. Trenutno, uzajamno političko poverenje između Kine i Srbije jeste čvrsto kao stena. Praktična saradnja daje izuzetne rezultate i trajno prijateljstvo Kine i Srbije zaista je pustilo korene u srcima naših ljudi”, rekao je predsednik Kine.

On je naglasio da su Srbija i Kina zajednički sprovodile projekte koji su dobri primeri prijateljske saradnje.

“Pruga od Beograda do Budimpešte, koja se proteže stotinama kilometara, postala je novo obeležje regionalne povezanosti. Saradnja HBIS-a i Srbije u Smederevu jeste poznata po tome što jedna železara donosi sreću celom gradu. Kao što su činjenice pokazale, uz uzajamnu podršku i tako što stremimo zajedničkom razvoju, Kina i Srbija postigle su rezultate na obostranu dobit i pomogle jedna drugoj da uspeju”, rekao je Si.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

