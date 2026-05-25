Izdvajamo Politika Vesti

Si Đinping odlikovao predsednika Vučića Ordenom prijateljstva

25.05.2026.
(Tingshu Wang, Pool Photo via AP)

Si Đinping odlikovao predsednika Vučića Ordenom prijateljstva

Predsednik Kine Si Đinping odlikovao je danas u Pekingu predsednika Srbije Aleksandra Vučića Ordenom prijateljstva, koji predstavlja najviše državno odlikovanje Narodne Republike Kine za strane državljane.

U ukazu o dodeli odlikovanja navodi se da se, u skladu sa zakonom NR Kine o državnim odlikovanjima i državnim počasnim zvanjima, predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću dodeljuje Orden prijateljstva NR Kine u znak Vučićeve dugoročne posvećenosti i važnog doprinosa razvoju prijateljstva i sveobuhvatnog strateškog partnerstva Kine i Srbije, kao i unapređenju izgradnje zajednice Kine i Srbije sa zajedničkom budućnošću za novu eru.

Predsednik Si je na ceremoniji rekao da je Vučić dugo posvećen prijateljstvu između Kine i Srbije snažno podstičući razvoj odnosa između dve zemlje i da je aktivni tvorac i čvrsti branilac sveobuhvatnog strateškog partnerstva između dve zemlje.

(Tingshu Wang, Pool Photo via AP)

“On je osvojio poštovanje kineskog naroda. U prethodnim godinama predsednik Vučić i ja smo se sastali 12 puta. Zajednički smo vodili naše dve strane kako bismo održali visok učinak u našim bilateralnim odnosima. Trenutno, uzajamno političko poverenje između Kine i Srbije jeste čvrsto kao stena. Praktična saradnja daje izuzetne rezultate i trajno prijateljstvo Kine i Srbije zaista je pustilo korene u srcima naših ljudi”, rekao je predsednik Kine.

On je naglasio da su Srbija i Kina zajednički sprovodile projekte koji su dobri primeri prijateljske saradnje.
“Pruga od Beograda do Budimpešte, koja se proteže stotinama kilometara, postala je novo obeležje regionalne povezanosti. Saradnja HBIS-a i Srbije u Smederevu jeste poznata po tome što jedna železara donosi sreću celom gradu. Kao što su činjenice pokazale, uz uzajamnu podršku i tako što stremimo zajedničkom razvoju, Kina i Srbija postigle su rezultate na obostranu dobit i pomogle jedna drugoj da uspeju”, rekao je Si.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure

Preporučujemo:

Dodaj komentar