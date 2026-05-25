Vučić objavio: “Ako podnesem ostavku rok od 90 za raspisivanje izbora, nema skraćivanja mandata”

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da, ako bi podneo ostavku, u roku od 90 dana moraju da se raspišu izbori i naveo da je tako predviđeno Ustavom. Vučić je rekao da se se zna kako sve funkcioniše i da, kada i ako bude podneo ostavku, 90 dana od tada moraju da se raspišu izbori. Pa naglasio da on nije neko ko želi da sedi u svojoj fotelji do kraja života kao što su neki drugi.

”I ne skraćujem mandat kao što su obmanjivali kako je (Boris) Tadić skratio mandat. A nije skratio mandat, nego je podneo ostavku. Ja ću da podnesem ostavku, jer tako piše u ustavu, nikakav mandat ne skraćujem. Kad podnesem ostavku, onda idemo, videćemo da li na parlamentarne, za 90 dana na predsedničke izbore i to je to. Nema velike filozofije ”, rekao je Vučić novinarima u Pekingu gde boravi u zvaničnoj poseti Kini.

Dodao je da kad predsednik Republike podnese ostavku u roku od 90 dana moraju da se održe izbori, a da funkciju predsednika i njegova ovlašćenja preuzima predsednik Narodne skupštine.

Odgovarajući na pitanje o tome da je njegova jučerašnja izjava o tome da će možda podneti ostavku izazvala veliku buru. Posebno u sarajevskim i zagrebačkim medijima, Vučić je rekao da se oni uvek obraduju, a da čak i ne prouče kontekst.

”Ali meni je drago, meni je uvek dobro da kada vidim koliko se zagrebački, deo sarajevskih i podgoričkih medija, ne čitajući, ne slušajući i ne razumevajući kontekst, obraduje tome jer to govori koliko dobrog toga činim za svoj narod’‘, rekao je Vučić.

Zajecaronline/J.V.

