Zaječarski teatar predstavlja Srbiju na dva najprestižnija pozorišna festivala u Rusiji!
Narodno pozorište Timočke krajine „Zoran Radmilović“ iz Zaječara sa predstavom „Čehovljeva soba-sezona prva“, u režiji Nikole Zavišića, učestvuje na dva pozorišna festivala u Moskovskoj oblasti, u Rusiji.
Danas, 25. maja zaječarski pozorišni ansambl učestvuje na 26. Festivalu „Melihovsko proleće“ posvećenom Antonu Pavloviču Čehovu u njegovom rodnom gradu Melihovu, pored Moskve.
U sredu 27. maja u gradu Lobnji učestvovaće na festivalu „Ruska klasika“.
„Gostovanje zaječarskog teatra u Ruskoj federaciji ne bi bilo moguće bez podrške Ministarstva kulture Republike Srbije i ministra Nikole Selakovića kome se posebno zahvaljujemo što nam je omogućio da predstavljamo Srbiju na ova dva najprestižnija pozorišna festivala u Ruskoj Federaciji“, navode u zaječarskom pozorištu.
Zajecaronline/J.V.
