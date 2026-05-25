Tamara Vučić sa prvom damom Kine posetila Pekinšku akademiju za igru

Supruga predsednika Republike Srbije Tamara Vučić posetila je danas zajedno sa suprugom predsednika Narodne Republike Kine Peng Lijuen Pekinšku akademiju za igru.

Prve dame Srbije i Kine obišle su Pekinšku akademiju za igru, prvu profesionalnu plesnu školu u Narodnoj Republici Kini, osnovanu 1954. godine. Akademija je jedina profesionalna visokoškolska ustanova za ples u Kini. Neretko hvaljena kao “kolevka plesnih umetnika”. Ona je takođe najveća plesna škola na svetu koja pruža sveobuhvatne smerove i programe.

Gospođa Vučić je tom prilikom istakla da je moto međunarodne Ekspo izložbe, čiji je domaćin naredne godine Beograd, “Igraj za čovečanstvo: sport i muzika za sve”. Te još jednom izrazila zahvalnost gospođi Peng što će i Narodna Republika Kina biti u prestonici Srbije na ovoj prestižnoj izložbi.

Ranije tokom dana, prva dama Srbije posetila je Pekinški demonstracioni centar za usluge osobama sa invaliditetom, prisustvovala ceremoniji na kojoj je predsednik Aleksandar Vučić položio venac na Spomenik narodnim herojima na Tjenanmenu, kao i svečanom dočeku koji je u Velikom domu naroda predsednik Si Đinping priredio u čast predsednika Aleksandra Vučića.

Tokom posete Pekinškom demonstracionom centru za usluge osobama sa invaliditetom. Vučić je razmenila iskustva i viziju sa Luon Sjaoguangon, predsednikom Izvršnog odbora Pekinške federacije osoba sa invaliditetom. Imajući u vidu da se u Beogradu uskoro očekuje otvaranje Instituta za rani razvoj i inkluziju. Pod pokroviteljstvom prve dame Srbije.

Ovaj centar je najprofesionalnija i najsveobuhvatnija demonstraciona servisna institucija u Kini. Prostirući se na više od 33 hiljade kvadratnih metara na 24 sprata. Centar je zvanično otvoren u martu 2022. godine, sa misijom da bude “servisna platforma sa tri centra i jednim modelom”.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

