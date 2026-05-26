Ko je Kristijan Munđiju, dvostruki dobitnik Zlatne palme
Rumunski reditelj Kristijan Munđiju dobitnik je Zlatne palme, glavne nagrade 79. Filmskog festivala u Kanu, za dramu “Fjord”. To je drugi put da Munđiju osvaja ovo prestižno priznanje, nakon trijumfa sa filmom 4 meseca, 3 nedelje i 2 dana.
“Fjord” novi Munđijov nagrađeni film, prati rumunski evangelistički par čiji se životi dramatično menjaju kada im norveška socijalna služba oduzme decu zbog fizičkog kažnjavanja. Glavne uloge igraju Sebastijan Sten i Renate Rejnsve, a film je sniman u Norveškoj. Govoreći o ovoj kompleksnoj moralnoj drami, Munđu je izjavio da se bavi onim što naziva „levičarskim fundamentalizmom“, istražujući sukob kultura i vrednosti.
Film je pohvaljen zbog nijansirane i provokativne analize sudara različitih ideoloških svetova.
Munđiju je reditelj blizak i poznat domaćoj publici ne samo zato što su njegovi filmovi prikazivani na ovdašnjim prestižnim festivalima i što je boravio u Srbiji, već i zbog tema koje bira i načina na koji im pristupa. Njegov autorski fokus usmeren je pre svega na probleme savremenog rumunskog društva — korupciju u politici i crkvi. Kao i krizu porodice, od koje, kako sam smatra, sve počinje. Munđiju ostaje čvrsto povezan sa stvarnošću koja ga okružuje, nastojeći da je prikaže na realističan i nenametljiv način.
Kristijan Munđiju rođen je 27. aprila 1968. godine u porodici lekara, a njegova sestra Alina Munđu-Pipidi poznata je politička analitičarka. Nakon studija engleske književnosti radio je kao profesor i novinar, da bi potom upisao Univerzitet za film u Bukureštu, gde je diplomirao filmsku režiju. Pored pomenutih ostvarenja, među njegove najpoznatije filmove ubrajaju se “Matura”, “R.M.N.” i “Iza brda”.
Dobitnik je brojnih međunarodnih priznanja, bio je član žirija najvećih svetskih festivala, a ostao je upamćen i kao prvi rumunski reditelj koji je osvojio Zlatnu palmu. Drugom pobedom u Kanu pridružio se elitnoj grupi od svega deset reditelja koji su dva puta osvojili najvažnije priznanje ovog festivala.
Zajecaronline/J.V.
