Oženio se najstariji sin Donalda Trampa, među zvanicama njegovo petoro dece

Oženio se najstariji sin Donalda Trampa!

Donald Tramp mlađi i Betina Anderson ovog vikenda venčali su se na Bahamima, mestu koje oboje vole i zajedno često posećuju.

Svadbena ceremonija bila je izuzetno privatna, u najužem krugu porodice i prijatelja. Kako javljaju svetski mediji, venčanju je prisustvovalo petoro dece Trampa mlađeg, kao i njegov brat Erik Tramp, odnosno sestre Ivanka i Tifani, zajedno sa supružnicima. Intimnom slavlju koje su organizovali Donald Tramp mlađi i Betina Anderson, prisustvovao je i najuži krug mladinih bliskih prijatelja i porodice.

– Don i Betina su divni zajedno. Veoma sam ponosan što sam bio svedok njihovog dosadašnjeg zajedničkog putovanja. Bilo je neverovatno gledati kako se njihova priča odvija – rekao je mladoženjih brat Erik, za Page Six.

– Predivni su dok stoje jedno pored drugog. Ne mogu biti srećniji zbog njih na ovaj poseban dan.

Donald Tramp mlađi iz prvog braka ima petoro dece

Izvor blizak paru otkrio je da su mladenci prvobitno razmatrali ideju da se venčanje održi u Beloj kući, ali su se na kraju ipak odlučili za skromniju proslavu. Veće slavlje sa širom porodicom i prijateljima očekuje se kasnije, u toku godine. Predsednik Donald Tramp u petak je rekao da neće prisustvovati ceremoniji koju organizuje njegov sin Donald Tramp mlađi, navodeći da ima zvanične obaveze u Vašingtonu.

Stariji sin Donalda Trampa dvanaest godina je bio u braku sa Vanesom Tramp, sa kojom je dobio petoro dece. Nakon razvoda Donald Tramp mlađi bio je u vezi sa bivšom voditeljkom Fox News kanala, Kimberli Gilfoj. Par se verio 2020. a veridba je okončana prošlog leta, otprilike u isto vreme kada je počeo da se pojavljuje u javnosti sa Betinom Anderson. Njihova veza je ubrzo postala ozbiljna, pa je Andersonova počela da prisustvuje porodičnim okupljanjima, kao i inauguraciji Donalda Trampa u januaru 2025. godine.

Zajecaronline/J.V.

