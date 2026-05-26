Požar u restoranu na Velikoj plaži u Ulcinju, intervencija vatrogasaca u toku

Na ulcinjskoj Velikoj plaži danas je izbio požar u kojem je zahvaćen deo plažnog bara i restorana, prenose crnogorski mediji.

Prema prvim informacijama, vatra je buknula na poznatom ulcinjskom kupalištu “Cabo Beach” u kasnim popodnevnim časovima, a s obzirom na to da je većina objekata na ovom delu obale izgrađena od drveta i drugih lako zapaljivih materijala, plamen se brzo proširio na deo inventara i konstrukciju, prenosi podgorički portal Dan.

Služba zaštite i spasavanja Ulcinj je uputila više vatrogasnih vozila na lice mesta, a crnogorska policija obezbeđuje lokaciju.

Za sada nema zvaničnih informacija o povrijeđenim osobama, dok je na objektima pričinjena materijalna šteta, navodi portal.

Tačan uzrok izbijanja požara biće poznat nakon što vatrogasci u potpunosti lokalizuju i ugase vatru, a nadležne ekipe obave uviđaj.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!