Požar u restoranu na Velikoj plaži u Ulcinju, intervencija vatrogasaca u toku
Na ulcinjskoj Velikoj plaži danas je izbio požar u kojem je zahvaćen deo plažnog bara i restorana, prenose crnogorski mediji.
Prema prvim informacijama, vatra je buknula na poznatom ulcinjskom kupalištu “Cabo Beach” u kasnim popodnevnim časovima, a s obzirom na to da je većina objekata na ovom delu obale izgrađena od drveta i drugih lako zapaljivih materijala, plamen se brzo proširio na deo inventara i konstrukciju, prenosi podgorički portal Dan.
Služba zaštite i spasavanja Ulcinj je uputila više vatrogasnih vozila na lice mesta, a crnogorska policija obezbeđuje lokaciju.
Za sada nema zvaničnih informacija o povrijeđenim osobama, dok je na objektima pričinjena materijalna šteta, navodi portal.
Tačan uzrok izbijanja požara biće poznat nakon što vatrogasci u potpunosti lokalizuju i ugase vatru, a nadležne ekipe obave uviđaj.
Zajecaronline/Tanjug/J.V.
