Halovo neguje tradiciju: Održana šesta manifestacija „Halovo u pesmi i igri“

Halovo neguje tradiciju!

Manifestacija tradicionalnog narodnog stvaralaštva „Halovo u pesmi i igri”, šesta po redu, održana je u Halovu kod Zaječara.

U bogatom kulturno-umetničkom programu učestvovalo je čak 12 kulturno-umetničkih društava: „Graničar“ iz Halova, „Zoran Gajić” iz Rgotine, ,,Sloga“ iz Vražogrnca, „Lubnica” iz Lubnice, „Živojin Žika Ivković” iz Šljivara „Dubočane” iz Dubočana, „Rucmanˮ iz Glogovice, „Grljan” iz Grljana, „Penzioner” iz Zaječara, „Romulijana”iz Gamzigrada, „Branislav Nušić” iz Šarbanovca i „Markov kamen” iz mesta Valakonje kod Bukova.

Organizator manifestacije je Ustanova Narodno pozorište Timočke Кrajine-Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ u saradnji sa Mesnom zajednicom Halovo, a pokrovitelj je Grad Zaječar.

Zajecaronline/J.V.

