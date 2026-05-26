Halovo neguje tradiciju: Održana šesta manifestacija „Halovo u pesmi i igri“

Halovo neguje tradiciju!
Manifestacija tradicionalnog narodnog stvaralaštva „Halovo u pesmi i igri”, šesta po redu, održana je u Halovu kod Zaječara.
U bogatom kulturno-umetničkom programu učestvovalo je čak 12 kulturno-umetničkih društava: „Graničar“ iz Halova, „Zoran Gajić” iz Rgotine, ,,Sloga“ iz Vražogrnca, „Lubnica” iz Lubnice, „Živojin Žika Ivković” iz Šljivara „Dubočane” iz Dubočana, „Rucmanˮ iz Glogovice, „Grljan” iz Grljana, „Penzioner” iz Zaječara, „Romulijana”iz Gamzigrada, „Branislav Nušić” iz Šarbanovca i „Markov kamen” iz mesta Valakonje kod Bukova.
Organizator manifestacije je Ustanova Narodno pozorište Timočke Кrajine-Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ u saradnji sa Mesnom zajednicom Halovo, a pokrovitelj je Grad Zaječar.
Zajecaronline/J.V.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama!
Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.
Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći.
Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.
Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda.
Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
Makedonski šoumen i član žirija muzičkog takmičenja „Hype Zvezde“, Bojan Jovanovski poznatiji kao Boki 13, sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. Jedan od najiščekivanijih regionalnih performansa održaće se 12. decembra 2026. godine, a organizator, Hype produkcija, najavljuje događaj koji će na produkcijskom nivou pomeriti granice do sada viđenog.
Karte za koncert su već u prodaji i možete ih kupiti OVDE.
Dodaj komentar