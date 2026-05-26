Grad boja i orijentalnih pijaca zaludeo turiste

Marakeš je jedan od najpoznatijih gradova severne Afrike i destinacija koja poslednjih godina privlači sve više turista iz Evrope i regiona. Smešten u jugozapadnom delu Maroka, u podnožju planinskog masiva Atlas. Marakeš je grad koji spaja istoriju, egzotičnu arhitekturu, živopisne pijace i moderan turistički sadržaj. Osnovan još u 11. veku, danas predstavlja jednu od najvažnijih turističkih tačaka u zemlji, poznatu po crvenim zidinama, uskim ulicama medine i bogatoj kulturi.

Grad je posebno popularan među putnicima koji žele spoj orijentalne atmosfere, pustinjskih avantura i autentične marokanske kuhinje. Marakeš tokom cele godine ima veliki broj sunčanih dana. Najbolji period za posetu su proleće i jesen kada temperature nisu previsoke. Pored istorijskih znamenitosti, grad nudi i odličnu povezanost sa pustinjom Saharom, planinama i obalskim gradovima Maroka, zbog čega mnogi turisti upravo odavde započinju svoje višednevne ture kroz zemlju.

Grad boja, pijaca i istorijskih građevina

Trg Džema el Fna predstavlja srce grada i jedno od najpoznatijih mesta u Maroku. Tokom dana trg je prepun prodavaca začina, sokova i suvenira, dok se u večernjim satima pretvara u veliku otvorenu pozornicu sa muzičarima, zabavljačima i tradicionalnim štandovima sa hranom. Upravo ova atmosfera jedan je od glavnih razloga zbog kojih turisti iz celog sveta posećuju Marakeš.

Posebnu pažnju privlači i Vrt Mažorel, čuvena botanička bašta koju je kasnije obnovio modni kreator Iv Sen Loran. Ovaj kompleks poznat je po intenzivnoj plavoj boji, egzotičnim biljkama i mirnoj atmosferi koja predstavlja potpuni kontrast užurbanim ulicama medine.

Jedna od najpopularnijih aktivnosti tokom boravka u Marakešu jesu jednodnevni izleti u pustinju Saharu. Turisti najčešće biraju vožnju kamilama, noćenje u pustinjskim kampovima i obilazak berberskih sela, što predstavlja jedno od najtraženijih iskustava u Maroku.

Marakeš je poznat i po tradicionalnim hamamima i spa centrima, gde posetioci mogu isprobati marokanske rituale opuštanja i tretmane sa arganovim uljem. Grad ima veliki broj luksuznih riada sa unutrašnjim dvorištima i bazenima, koji turistima nude autentičan doživljaj marokanske arhitekture.

Kako stići iz Beograda do Marakeša i cene puta

Iz Beograda trenutno ne postoje direktni letovi za Marakeš, pa se do ovog grada najčešće putuje sa jednim presedanjem preko evropskih gradova poput Milana, Beča, Pariza ili Barselone. Prosečno trajanje putovanja kreće se između šest i osam sati, u zavisnosti od dužine presedanja.

Najjeftinije povratne karte iz Beograda do Marakeša mogu se pronaći po cenama od oko 250 do 350 evra ukoliko se rezervišu nekoliko meseci unapred. Tokom letnje sezone i praznika cene mogu biti znatno više.

Zajecaronline/24sedam/J.V.

