ŠOK U KUHINJI! Predmet koji svi koriste ima više bakterija nego WC daska, stručnjaci upozoravaju na opasnost! (FOTO)

ŠOK U KUHINJI! Predmet koji svi koriste ima više bakterija nego WC daska, stručnjaci upozoravaju na opasnost!

Možda ste jutros, potpuno nesvesno, oprali šolju iz koje pijete kafu predmetom koji je prepun bakterija.

Možda ste istim tim predmetom prešli preko tanjira, pribora ili radne površine, uverenjem da time zapravo održavate higijenu.

Upravo u toj svakodnevnoj rutini, koja deluje potpuno bezazleno, krije se jedan od najprljavijih predmeta u domaćinstvu.

I dok bi većina ljudi instinktivno izbegla sve što potiče iz kupatila, naučna istraživanja pokazuju da se prava “bakterijska bomba“ često nalazi u kuhinji, i to na mestu gde se najmanje očekuje, pored sudopere.

Kuhinjski sunđer, koji se koristi za pranje posuđa, prema više studija predstavlja idealno okruženje za razvoj mikroorganizama.

Istraživanje Univerziteta u Firtu pokazalo je da se u jednom običnom sunđeru može naći više od 360 različitih vrsta bakterija, u koncentracijama koje dostižu milijarde po kvadratnom centimetru.

Razlog za to je jednostavan, ali neprijatan. Sunđer je stalno vlažan, topao i zadržava ostatke hrane, što stvara savršene uslove za razmnožavanje bakterija. Za razliku od njega, WC daska se brže suši i nema organskih ostataka koji bi hranili mikroorganizme.

Šok u kuhinji

Drugim rečima, dok se posuđe pere, često se zapravo raznose bakterije po tanjirima i šoljama koje svakodnevno koristite.

Problem kuhinjskog sunđera nije samo u tome što je zaprljan, već i u tome što se koristi za različite namene, od pranja čaša do uklanjanja masnoće i ostataka sirovog mesa. Zbog toga dolazi do mešanja bakterija, koje na njemu opstaju duže nego što se očekuje. Svakim novim korišćenjem, umesto uklanjanja nečistoća, one se delimično razmazuju po posuđu

Stručnjaci upozoravaju da se stomačne infekcije u domaćinstvima često ne mogu povezati sa jednim konkretnim uzrokom, jer se on može nalaziti upravo u ovakvim svakodnevnim predmetima. Iako većina ljudi sunđer menja tek kada se istroši ili počne neprijatno da miriše, preporuka stručnjaka je znatno stroža, zamena na svakih sedam dana.

Ne dve nedelje, ne povremeno, već jednom nedeljno. Razlog je taj što se vremenom akumulira sve veći broj bakterija. Vlažna kuhinja, posebno u stanovima gde se sudopera retko suši, dodatno pogoršava situaciju, jer sunđer gotovo nikada nije potpuno suv.

Mnogi pokušavaju da ga dezinfikuju u mikrotalasnoj rerni ili potapanjem u sirće. Ove metode mogu privremeno smanjiti broj bakterija, ali problem ostaje jer najotporniji mikroorganizmi često prežive i ubrzo ponovo naseljavaju sunđer, pa se nivo bakterija vraća na sličan nivo kao pre tretmana.

Stručnjaci se zato slažu da dezinfekcija može pomoći, ali ne može zameniti redovnu zamenu. Kao jednostavnija alternativa izdvajaju se krpe od mikrofibera ili pamučne krpe koje se mogu prati na visokim temperaturama.

One se mogu prati na 60 do 90 stepeni i koristiti više puta, što značajno smanjuje rizik od širenja bakterija u kuhinji. Uz redovno menjanje i pranje, predstavljaju higijenski sigurniju opciju od klasičnog sunđera. Ako se sunđer ipak koristi, preporuka je da se nabavi više komada i da se menja na nedeljnom nivou, bez izuzetka.

Najveća greška koju skoro svi prave

Možda najvažniji detalj nije ni sam sunđer, već način na koji ga odlažete. Ako ga ostavljate mokrog, u sudoperi, pored slivnika, stvarate idealne uslove za razmnožavanje bakterija.

Stručnjaci savetuju da ga nakon upotrebe dobro iscedite i ostavite da se osuši na prozračnom mestu. Sušenje tokom noći može drastično smanjiti broj bakterija, ali samo ako se to radi redovno.

Mala stvar koja menja higijenu cele kuhinje

Kada se sledeći put uhvatite za sunđer, zastanite na trenutak i zapitajte se koliko dugo ga već koristite. Ta mala navika, koja deluje beznačajno, može imati mnogo veći uticaj na zdravlje nego što deluje na prvi pogled.

Jer u kuhinji, kao i u životu, ponekad najveći problemi ne dolaze iz onoga što vidite, već iz onoga što uzimate zdravo za gotovo.

Zaječaronline/E.B.