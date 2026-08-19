Na teritoriji AP Vojvodine groznica Zapadnog Nila registrovana je kod četvoro ljudi.

Prema podacima dobijenim epidemiološkim nadzorom, na teritoriji AP Vojvodine, do 16. avgusta registrovana su ukupno četiri potvrđena slučaja groznice zapadnog Nila od kojih dva sa prebivalištem u Srednjem Banatu i dva u Južnom Banatu, navedeno je na sajtu Instituta za javno zdravlje Vojvodine. Među obolelima su tri osobe muškog i jedna osoba ženskog pola, a prosečan uzrast obolelih je 52 godine.

Kako je navedeno, u pitanju je neuroinvazivni oblik bolesti (upala mozga i/ili moždanica) zbog čega su pacijenti lečeni ili se još uvek leče u bolničkim uslovima. Groznica Zapadnog Nila je sezonsko oboljenje koje se prenosi ubodom zaraženog komarca. Bolest se na našem podneblju registruje u periodu od juna do novembra.

U najvećem broju slučajeva (oko 80 odsto) inficirana osoba nema nikakvih simptoma bolesti.

U AP Vojvodini groznica Zapadnog Nila registrovana kod četvoro ljudi

Kod oko 20 odsto inficiranih javlja se blaga bolest, slična gripu, manje od 1 odsto inficiranih osoba razvija tešku formu bolesti, koja se može manifestovati kao upala mozga i/ili moždanica.

Simptomi upale mozga ili moždanica su intenzivna glavobolja, ukočen vrat, pospanost, dezorijentisanost, koma, tremor, nevoljni grčevi, slabost mišića i paraliza.

Upale mozga i moždanica se češće javljaju kod osoba najstarije životne dobi, kao i kod osoba s oslabljenim imunitetom i hroničnim bolestima ( dijabetes, maligne bolesti, kardiovaskularne bolesti).

Ukoliko se jave simptomi bolesti potrebno je javiti se svom lekaru. Konačnu dijagnozu bolesti postavlja specijalista infektolog nadležne bolnice na osnovu kliničke slike i laboratorijskog testiranja uzoraka pacijenata. Teške, neuroinvazivne forme bolesti zahtevaju bolničko lečenje.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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