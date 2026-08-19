Uhapšeni otmičari u Novom Sadu: Pretukli muškarca, pa ga ugurali u vozilo

Policijska uprava Novi Sad saopštila je da su pripadnici MUP-a u Novom Sadu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, brzim operativnim radom, rasvetlili otmicu i uhapsili D. E. (42) iz Mionice i J. V. (43) iz Iriga. Sumnjiče se da su izvršili krivično delo otmice.

Sumnja se da je D. E. 17.avgusta oko 22:10, u Petrovaradinu, u prisustvu J. V. zadao više udaraca rukama i nogama tridesetdevetogodišnjem muškarcu iz Novog Sada. Od tridesetdevetogodišnjaka su zahtevali da isplati novac i dugovanja.

Nakon toga, D. E. je, kako se sumnja, povređenog muškarca ugurao u vozilo, nakon čega su se zajedno sa J. V. udaljili u pravcu petlje Mišeluk.

Brzom reakcijom policije slučaj je rasvetljen.

Tridesetdevetogodišnji muškarac zbrinut je u Urgentnom centru gde su mu konstatovane teške telesne povrede.

Osumnjičenima je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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