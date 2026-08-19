Čestitke povodom Dana roda rečnih jedinica i Dana Rečne flotile

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je danas čestitku povodom Dana roda rečnih jedinica i Dana Rečne flotile. Ujedno je i izrazio poštovanje njihovim pripadnicima za profesionalizam, posvećenost i odgovornost u izvršavanju zadataka.

“Povodom 19. avgusta, Dana roda rečnih jedinica i Dana Rečne flotile, upućujem vam srdačne čestitke i izražavam iskreno poštovanje za profesionalizam, posvećenost i odgovornost koje svakodnevno iskazujete u izvršavanju poverenih zadataka”, napisao je Vučić.

Dodao je da se na današnji dan odaje priznanje svim generacijama pripadnika rečnih jedinica i Rečne flotile koje su ispisivale stranice srpske vojne istorije hrabrošću, umećem i čašću.

Povodom Dana roda rečnih jedinica i Dana Rečne flotile, ministar odbrane Bratislav Gašić poručio je da rečne jedinice, čuvajući i negujući bogatu tradiciju svojih prethodnika, već više od jednog veka predstavljaju važan oslonac odbrambenog sistema Republike Srbije.

“Baštineći tradiciju dugu 111 godina kada je na Čukarici kod Beograda porinut prvi srpski rečni ratni brod ‘Jadar’, zvanično je otpočelo formiranje srpske rečne flotile. Čuvajući i negujući bogatu tradiciju svojih prethodnika, rečne jedinice već više od jednog veka predstavljaju važan oslonac odbrambenog sistema Republike Srbije. Profesionalizmom i odgovornim odnosom prema službi dajete nemerljiv doprinos zaštiti unutrašnjih plovnih puteva, očuvanju bezbednosti građana i imovine, kao i pružanju pomoći stanovništvu u vanrednim situacijama i humanitarnim misijama”, rekao je Gašić.

On je pripadnicima rečnih jedinica poručio i da visok nivo obučenosti i stručnosti svedoči o značaju roda i važnoj ulozi jedinica. Značaj i uloga nisu samo u sistemu odbrane Republike Srbije, već i u društvu u celini.

Zaječaronline/N.S.

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