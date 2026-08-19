Proglašena vanredna situacija u Kladovu zbog požara

Veliki požar je je zahvatio preko 800 hektara u ataru Velesnice, Podvrške i Velike Kamenice. I u tom delu opštine Kladovo proglašena je vanredna situacija.

Vatra se u utorak iz pravca Velesnice proširila prema Podvrškoj i Velikoj Kamenici. A na tom području na gašenju i sprečavanju širenja vatre i dalje su angažovane vatrogasno-spasilačke ekipe iz Kladova, Bora,Donjeg Milanovca i Majdanpeka. U akciji gašenja požara uključeni su i mehanizacija i ljudstvo javnih preduzeća kao i meštani ugroženih sela, prenosi Tv Kladovo.

Kako se navodi, očekuje se da će ovaj požar biti lokalizovan i saniran do kraja dana, ukoliko ne bude drastične promene vremena u smislu jakog vetra.

Građanima je upućen apel da budu odgovorni i da ne pale strnjiku, nisko rastinje i smeće na otvorenom.

U Rtkovu je u utorak, oko 23:40 likvidiran požar koji se proširio na 20 hektara od vage na izlazu iz sela prema mesnom fudbalskom igralištu. U gašenju su učestvovala tri vozila vatrogasno-spasilačke jedinice i Dobrovoljnog vatrogasnog društva sa sedam vatrogasaca.

Od početka avgusta na području opštine Kladovo evidentirana su 22 požara na otvorenom prostoru, nastali najvećim delom zbog nemara i nepažnje.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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