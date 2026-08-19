Danas je Preobraženje Gospodnje. Ovo su običaji za veliki praznik

SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA I NJENI VERNICI DANAS SLAVE PREOBRAŽENJE GOSPODNJE, JEDAN OD NAJVEĆIH PRAZNIKA U GODINI

To je nepokretni praznik i svake godine se obeležava 19. avgusta. Pada uvek u vreme Gospojinskog posta, pa su zato posne i pravoslavne trpeze.

Praznik je posvećen sećanju na događaj Hristovog preobraženja na gori Tavor, kada on najavljuje svoje potonje stradanje i slavu.

U narodu se kaže da od tog dana priroda počinje da se menja – vrućine polako popuštaju, noći postaju hladnije, reka je sve hladnija, a lišće počinje da žuti i opada.

Danas je Preobraženje Gospodnje. Ovo su običaji za veliki praznik

Prema rasprostranjenom verovanju, na Preobraženje ne valja preko dana spavati, jer ko tog dana odspava, preobraziće se, pa će cele godine biti pospan. Takođe se smatra i da na ovaj praznik nije dobro plakati jer će taj plač preći u naviku.

U crkvama, na kraju svetih liturgija, osveštava se grožđe i deli narodu, u znak zahvalnosti Bogu na plodovima koje daje zemlja, a u krajevima gde nema grožđa, drugo voće.

Veruje se da ako je na Preobraženje lepo vreme, naredne godine neće biti dobra letina, ako je dan oblačan ili kišovit – očekuje se plodna godina.

Veliki broj pravoslavnih hramova u Srbiji posvećen je ovom prazniku. Među njima su najpoznatije crkve Preobraženja u Beogradu, Pančevu, Sokobanji, Smederevskoj Palanci i preobraženjski manastir u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, srpskoj Svetoj Gori.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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