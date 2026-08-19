VREMENSKA PROGNOZA: Danas sunčano i toplije vreme, temepratura do 35 stepeni

Kako se navodi u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplije. Ujutro i pre podne samo u severnoj, istočnoj i delu centralne Srbije biće umereno oblačno.

Duvaće slab do umeren, vetar promenljivog pravca.

Najniža temperatura biće od 14 do 20 stepeni, a najviša od 31 do 35 stepeni.

U Zaječaru prepodne umereno oblačno, popodne sunčano i veoma toplo. Duvaće slab, severni vetar. Minimalna temperatura 19° C, maksimalna dnevna 33° C.

Zajecaronline/N.S.

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