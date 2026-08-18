Mali: Predlog Vlade Srbije je da minimalac bude 600 evra

Ministar Siniša Mali je, nakon sednice na kojoj je razmatran iznos minimalne cene rada za 2027. godinu rekao da je predlog Vlade da se minimalac poveća sa 64.554 dinara na 70.470 dinara. Odnosno, da se od 1. januara naredne godine minimalna zarada u Srbiji poveća za 9,2 odsto. Tačnije, sa 550 na 600 evra, dodavši da je to poslednji korak u ostvarenju cilja u programu “Srbija 2027”. Dakle, po radnom času, povećanje minimalne zarade biće sa 371 dinar na 405 dinara.

Mali je rekao da je 2010. i 2011. minimalna zarada u Srbiji bila je 15.700 dinara. A samo u poslednja 24 meseca nominalno povećanje minimalne zarade bilo je 49,4 odsto, a kada se oduzme inflacija 33,5 odsto.

“Dakle, ogromno i značajno povećanje. Ali to pokazuje, s jedne strane, i snagu naših javnih finansija, a s druge strane i odgovornost koju imamo prema socijalnim partnerima. I na kraju krajeva brigu o ljudima, s obzirom da nam je, za one radnike koji dobijaju minimalnu zaradu, taj iznos veoma važan”, naveo je Mali.

Ministar je ukazao da se sa ovim povećanjem minimalne zarade ide na 117 odsto pokrivenosti minimalne potrošačke korpe minimalnom zaradom.

Dodao je da, kada su pregovori i razgovori oko minimalne zarade u pitanju, uvek mora da se prati i tržište rada . “Zato idemo i sa povećanjem neoporezivog dela dohotka od 9,2 odsto, u istom iznosu u procentima u kojima se povećava i minimalna zarada”, naveo je ministar.

“Ako sve bude kako treba u smislu priprema, mi bismo već na narednoj sednici Vlade takvu odluku i doneli, kako bi i poslodavci, a na kraju krajeva i zaposleni, imali dovoljno vremena da se za to pripreme”, rekao je ministar Mali.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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