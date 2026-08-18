Pomozimo Tamari Ćeferjanović (26) iz Bogovine u lečenju cerebralne paralize
Tamara je rođena prevremeno, u 7. mesecu trudnoće uz neonatalnu sepsu i intrapartalnu asfiksiju. Od rođenja je prisutno značajno kašnjenje u psihomotornom razvoju, a tokom prve dve godine života potvrđena je dijagnoza cerebralne paralize (G80.0 Paralysis cerebralis). Živi u vrlo teškim uslovima, a o njoj brine jedino otac Siniša.
Zbog prirode bolesti i ograničenja u motoričkom razvoju, Tamarino stanje zahteva dugotrajnu, intenzivnu i specijalizovanu rehabilitaciju. Plan lečenja obuhvata terapiju matičnim ćelijama u inostranstvu, kao i programe koji bi mogli da poboljšaju funkciju nerava, motoriku i omogućili napredak u lečenju cerebralne paralize. Samo prvi zahvat košta 25.000 evra.
Fondacija “Budi human” uključila se u akciju prikupljanja pomoći za Tamaru Ćeferjanović. Sredstva su potrebna za tretmane matičnim ćelijama, lekove, putne troškove i troškove smeštaja u toku lečenja.
Pozivaju se humani ljudi da pomognu slanjem SMS poruke 2001 na 3030.
Takođe je moguće donirati sredstva i uplatom na dinarski račun: 160-6000002579629-16 ili na devizni račun 160-6000002581533-27
POMOZIMO TAMARI!
Zaeječaronline/Humanitarna fondacija “Budi human”/N.S.
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Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.
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