Pomozimo Tamari Ćeferjanović (26) iz Bogovine u lečenju cerebralne paralize

Tamara je rođena prevremeno, u 7. mesecu trudnoće uz neonatalnu sepsu i intrapartalnu asfiksiju. Od rođenja je prisutno značajno kašnjenje u psihomotornom razvoju, a tokom prve dve godine života potvrđena je dijagnoza cerebralne paralize (G80.0 Paralysis cerebralis). Živi u vrlo teškim uslovima, a o njoj brine jedino otac Siniša.

Zbog prirode bolesti i ograničenja u motoričkom razvoju, Tamarino stanje zahteva dugotrajnu, intenzivnu i specijalizovanu rehabilitaciju. Plan lečenja obuhvata terapiju matičnim ćelijama u inostranstvu, kao i programe koji bi mogli da poboljšaju funkciju nerava, motoriku i omogućili napredak u lečenju cerebralne paralize. Samo prvi zahvat košta 25.000 evra.

Fondacija “Budi human” uključila se u akciju prikupljanja pomoći za Tamaru Ćeferjanović. Sredstva su potrebna za tretmane matičnim ćelijama, lekove, putne troškove i troškove smeštaja u toku lečenja.

Pozivaju se humani ljudi da pomognu slanjem SMS poruke 2001 na 3030.

Takođe je moguće donirati sredstva i uplatom na dinarski račun: 160-6000002579629-16 ili na devizni račun 160-6000002581533-27

POMOZIMO TAMARI!

Zaeječaronline/Humanitarna fondacija “Budi human”/N.S.

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