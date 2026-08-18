Mali bejbi bum u Srbiji: U prvih šest meseci rođeno 877 beba više nego prošle godine u isto vreme
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski izjavila je da, prema tvrdnjama demografa, Srbija doživljava pravi mali bejbi bum.
U prvih šest meseci rođeno 877 beba više nego prošle godine u isto vreme.
“Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja isplaćuje davanja koja su namenjena zaštiti porodici i deci. I mi smo već ove godine, za prvih šest meseci, isplatili 5,5 milijardi dinara više nego prošle godine za taj period kada govorimo o novorođenoj deci. Konkretno, država je za šest meseci isplatila 50 milijardi za odsustvo radi nege deteta i za porodiljsko odsustvo, što znači da je to jedan sistem brige o porodicama, o ljudima, o budućnosti ove zemlje”, rekla je Đurđević Stamenkovski TV Pinku.
Mali bejbi bum u Srbiji: U prvih šest meseci rođeno 877 beba više nego prošle godine u isto vreme
Milica Đurđević Stamenkovski je dodala da su itekako svesni da mnogo toga još treba da urade kako bi porodicu, roditelje i materinstvo dodatno osnažil.
Zajecaronline/Tanjug/N.S.
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MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
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