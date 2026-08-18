Mali bejbi bum u Srbiji: U prvih šest meseci rođeno 877 beba više nego prošle godine u isto vreme

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski izjavila je da, prema tvrdnjama demografa, Srbija doživljava pravi mali bejbi bum.

U prvih šest meseci rođeno 877 beba više nego prošle godine u isto vreme.

“Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja isplaćuje davanja koja su namenjena zaštiti porodici i deci. I mi smo već ove godine, za prvih šest meseci, isplatili 5,5 milijardi dinara više nego prošle godine za taj period kada govorimo o novorođenoj deci. Konkretno, država je za šest meseci isplatila 50 milijardi za odsustvo radi nege deteta i za porodiljsko odsustvo, što znači da je to jedan sistem brige o porodicama, o ljudima, o budućnosti ove zemlje”, rekla je Đurđević Stamenkovski TV Pinku.

Mali bejbi bum u Srbiji: U prvih šest meseci rođeno 877 beba više nego prošle godine u isto vreme

Milica Đurđević Stamenkovski je dodala da su itekako svesni da mnogo toga još treba da urade kako bi porodicu, roditelje i materinstvo dodatno osnažil.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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