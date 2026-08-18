AMSS: Iako je sezona godišnjih odmora pri kraju, gužva na putevima je pojačana

Vozače danas očekuje nešto prijatnije vreme a, iako se sezona godišnjih odmora približava kraju, intenzitet saobraćaja je i dalje pojačan.

Na najfrekventnijim graničnim prelazima povremeno su moguća zadržavanja, pa vozačima savetujemo da se pre polaska informišu o stanju na granicama i planiraju dovoljno vremena za putovanje, navodi se u saopštenju AMSS. Takođe, usporenije se prolazi i u zonama radova uz izmene režima. Posebno se apeluje na vozače da obrate pažnju na signalizaciju i prilagode brzinu uslovima na putu.

AMSS: Iako je sezona godišnjih odmora pri kraju, gužva na putevima je pojačana

Na putničkim terminalima graničnog prelaza Gradina, na ulazu u Srbiju, čekanje je 15 minuta. Na graničnom prelazu Špiljani, na izlaz iz Srbije vozila čekaju 15 minuta. Zadržavanja za teretna vozila na terminalima na graničnom prelazu Šid, na izlazu iz Srbije je 120 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima prema poslednjim informacijama nema dužih zadržavanja.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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