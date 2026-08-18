Izbio požar u ataru sela Lasovo

Kako saznajemo, juče, 17. avgusta, izbio je požar u ataru sela Lasovo. Prema podacima iz Sektora za vanredne situacije gorelo je nisko rastinje. Požar je lokalizovan, ali su vatrogasne ekipe i dalje na terenu, kako ne bi došlo do novog razbuktavanja.

Iz Hidrometeorološkog zavoda upozoravaju da sledi nastavak perioda sa izraženim deficitom padavina što će dodatno doprinositi isušivanju vegetacije. To će ujedno doprineti i povećanju opasnosti od iniciranja i brzog širenja požara na otvorenom.

Zajecaronline/N.S.

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