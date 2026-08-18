Karving metoda- umetničko delo od voća i povrća

OVA METODA U KULINARSTVU PREDSTAVLJA UMETNOST DEKORATIVNOG REZBARENJA VOĆA I POVRĆA

Karving tehnika potiče sa Dalekog istoka, a koristi se za oblikovanje lubenica, tikvica, dinja i drugog povrća i voća u cvetove, životinje i druge ukrasne oblike koji se koriste kao dekoracija na svečanim stolovima. U njoj se stapaju kreativnost, preciznost i kulinarstvo.

Ovom veštinom se bavi Sveta Mladenović iz Zaječara, po profesiji kuvar, koji od svakodnevnih namirnica stvara dekoracije koje su vredne svake pažnje. Koristi profesinalne noževe i drugi brojni alat, koji su namenjeni karvingu.

On navodi da bavljenje ovakvom vrstom dekoracije zahteva poseban talenat, veliko strpljenje, dobro poznavanje geometrije, kao i veliki napor. Za jedan ukras ponekad je potrebno nekoliko sati rada. Svaki potez mora biti precizan, jer mesta za greške gotovo da nema.

Sveta Mladenović ovu metodu koristi i pri ukrašavanju sapuna.

Iako se često doživljava kao dekoracija, karving je mnogo više od toga. To je umetnost koja običnim plodovima daje potpuno novu formu i pokazuje koliko kreativnost može da promeni način na koji posmatramo svakodnevne stvari.

Zajecaronline/N.S.

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